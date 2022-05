Digitale terrestre, arrivano nuovi canali Tv: la lista (Di lunedì 9 maggio 2022) Continuiamo a parlare di Digitale terrestre e lo facciamo stavolta parlandovi di una serie di canali nuovi che potete trovare nella numerazione nazionale aggiornata Con le ultime fasi del refarming che stanno coinvolgendo le ultime cinque regioni rimanenti, la numerazione nazionale dei canali sta subendo quelli che dovrebbero essere gli ultimi assestamenti. E ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 9 maggio 2022) Continuiamo a parlare die lo facciamo stavolta parlandovi di una serie diche potete trovare nella numerazione nazionale aggiornata Con le ultime fasi del refarming che stanno coinvolgendo le ultime cinque regioni rimanenti, la numerazione nazionale deista subendo quelli che dovrebbero essere gli ultimi assestamenti. E ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ferrazza : Per soli 40mila euro (necessari al passaggio al nuovo digitale terrestre), chiude Telejato, la storica tv siciliana… - FIGCfemminile : ?????????? A 90’ dal possibile 5° scudetto. La Juventus, di scena contro il Sassuolo, vuole l’impresa che nessuna squad… - fattoquotidiano : Tv, chiude Telejato: non ammessa alla graduatoria del digitale terrestre. Maniaci: “Non ci ha fermato la mafia ma l… - radiokemonia : Stai ascoltando: Joe Jackson-Steppin' Out La musica anni 80 solo su - radio_m2o : Ascoltaci dal canale 715 del digitale terrestre ?? #m2o -