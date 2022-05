Difendere il valore della libertà è la storica sfida della destra contro la sinistra che non ama l’uomo (Di lunedì 9 maggio 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. C’è un valore che la destra e il centro-destra classici hanno tradizionalmente cercato di preservare ed è la libertà. storicamente è stato così. Scegliendo una parte, la destra appunto, nelle aule delle nascenti assemblee rappresentative europee, si scelse di leggere la storia in un certo modo, si scelse di essere eredi di certi valori e di certi interessi, si scelsero tradizione, aristocrazia, bellezza, proprietà privata, elitarismo, ma, soprattutto, si scelse la libertà. Anche se per un lunghissimo periodo era stata la libertà di pochi. Era stata la libertà dei filosofi di Atene, la libertà dei patrizi di Roma, la libertà delle corporazioni dell’Italia dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. C’è unche lae il centro-classici hanno tradizionalmente cercato di preservare ed è lamente è stato così. Scegliendo una parte, laappunto, nelle aule delle nascenti assemblee rappresentative europee, si scelse di leggere la storia in un certo modo, si scelse di essere eredi di certi valori e di certi interessi, si scelsero tradizione, aristocrazia, bellezza, proprietà privata, elitarismo, ma, soprattutto, si scelse la. Anche se per un lunghissimo periodo era stata ladi pochi. Era stata ladei filosofi di Atene, ladei patrizi di Roma, ladelle corporazioni dell’Italia dei ...

