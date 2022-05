Di Canio | «Ma quale Vlahovic!? Il problema della Juventus è un altro»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 maggio 2022) . Le parole dell'ex attaccante Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Diha parlato così di Dusan Vlahovic. VLAHOVIC – «Appena arrivato l'abbiamo incensato tutto, ha acceso gli altri e si è sentito investito di un potere grande. È giovane, deve crescere e maturare. Diventerà forte forte. Non deve soffrire se il gol non arriva. La Juve non ha fantasia e qualità a centrocampo, Vlahovic è un prospetto, vuol dire che qualcosa faranno nel prossimo anno, rientra Chiesa e qualcuno di qualità arriverà per accompagnare l'azione. Vlahovic non può uscire in quel modo se mercoledì si gioca la finale. Fa parte di un gruppo e di una squadra che se vuole tornare ad alto livello ne prenderà 2-3 come lui».