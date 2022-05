Dessert dietetico | veloce | cremoso e gustosissimo!

(Di lunedì 9 maggio 2022) Mangiare un dolce senza il pensiero di ingrassare sembra essere un sogno! Eppure questa torta contiene pochissime calorie, niente zucchero e niente farina. Il suo gusto è fantastico e non ha nulla da invidiare alle torte che contengono molte calorie e zuccheri. Non potete fare altro che mettervi a lavoro e prepararlo! Vi basterà procurarvi gli ingredienti elencati di seguito e seguire il relativo procedimento. Resterete soddisfatti! Ingredienti 500 gr di ricotta 80 ml di Yogurt 20 gr di miele 4 Uova Uvetta ( circa mezzo bicchiere, 100-120 gr) Procedimento La prima cosa che dovete fare è lavare l’uvetta con l’acqua calda e poi metterla all’interno di una terrina di medie dimensioni. Mettetela da parte. Prendete poi una terrina di grandi dimensioni e inserite la ricotta e lo yogurt. Amalgamate per bene i due ingredienti, mescolandoli con un frullatore ad immersione o ...

Advertising

zazoomblog : Dessert dietetico al caffe: golosissimo e non è yogurt! - #Dessert #dietetico #caffe: -

CheCucino.it

Per poter dimagrire si dovrebbe seguire anche un regimecon poche calorie e grassi, e per molti potrebbe risultare stressante e pesante. Pochi ...Le mele cotte sono un mix tra frutta e,...... al posto del, oppure come. Pochi però pensano che la frutta possa essere anche un ... Si può osare con un tiramisù all'ananas light esenza utilizzare uova e mascarpone. La ... Dessert con 3 ingredienti. Basta una crema e dei biscotti per un dolce dietetico