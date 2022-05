Dell’Utri: “Non ho scelto io Lagalla, era il candidato naturale per Palermo” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non l’ho scelto io il candidato sindaco di Palermo del centrodestra, Roberto Lagalla. Ho semplicemente detto che mi piaceva di più come candidato e che era il candidato naturale. Bisogna solo ringraziarlo perché si prenderà in mano una patata bollente…”. A parlare con l’Adnkronos è l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, che smentisce “categoricamente” le voci secondo cui sarebbe stato lui a scegliere il candidato unitario del centrodestra per le amministrative di Palermo del prossimo 12 giugno dopo che gli altri candidato sindaco, tra cui Francesco Cascio di Fi hanno fatto un passo indietro. Un mese fa Dell’Utri aveva detto all’Adnkronos che avrebbe ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non l’hoio ilsindaco didel centrodestra, Roberto. Ho semplicemente detto che mi piaceva di più comee che era il. Bisogna solo ringraziarlo perché si prenderà in mano una patata bollente…”. A parlare con l’Adnkronos è l’ex senatore di Forza Italia Marcello, che smentisce “categoricamente” le voci secondo cui sarebbe stato lui a scegliere ilunitario del centrodestra per le amministrative didel prossimo 12 giugno dopo che gli altrisindaco, tra cui Francesco Cascio di Fi hanno fatto un passo indietro. Un mese faaveva detto all’Adnkronos che avrebbe ...

