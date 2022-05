Del Fante: 'Poste produce risultati e ha funzione sociale per sistema Paese' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Poste è due cose: un'azienda che riesce a stare sul mercato e produce risultati" e al "tempo stesso che ha una funzione sociale e per il sistema Paese". Lo ha detto Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, nel corso delle celebrazioni per i 160 anni del gruppo. "Siamo e continuiamo ad essere un'azienda che va incontro alle esigenze dei clienti" attraverso "una spinta sui mezzi digitali ma anche con una forte presenza territoriale", ha detto ancora l'ad, che permette "20 milioni di contatti al giorno". Un risultato, ha spiegato Del Fante, raggiunto "perché abbiamo individuato i trend principali che investono il Paese e abbiamo messo gli asset aziendali al ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "è due cose: un'azienda che riesce a stare sul mercato e" e al "tempo stesso che ha unae per il". Lo ha detto Matteo Del, amministratore delegato diItaliane, nel corso delle celebrazioni per i 160 anni del gruppo. "Siamo e continuiamo ad essere un'azienda che va incontro alle esigenze dei clienti" attraverso "una spinta sui mezzi digitali ma anche con una forte presenza territoriale", ha detto ancora l'ad, che permette "20 milioni di contatti al giorno". Un risultato, ha spiegato Del, raggiunto "perché abbiamo individuato i trend principali che investono ile abbiamo messo gli asset aziendali al ...

Advertising

TV7Benevento : Del Fante: 'Poste produce risultati e ha funzione sociale per sistema Paese' - - amolaquila : RT @PosteNews: Dal #Messaggero - 160 anni di #PosteIitaliane, l'AD matteo Del Fante : 'Consegniamo un milione di pacchi al giorno'. #Poste… - VPrivaci : RT @Martin_D18E: Mia cognata si esalta,facendomi vedere le foto della fidanzatina del figlio 'Guarda come è bella' Sento qualcosa che mi s… - Martin_D18E : Mia cognata si esalta,facendomi vedere le foto della fidanzatina del figlio 'Guarda come è bella' Sento qualcosa c… - ParliamoDiNews : Poste Italiane compie 160 anni. Il presidente Mattarella: ``E` la storia del nostro Paese``. L`ad Del Fante: ``Non… -