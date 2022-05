De Laurentiis: “Il nuovo stadio sarà bellissimo”, magari si farà sui 100 ettari insieme al centro sportivo (Di lunedì 9 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis torna a parlare dello stadio del Napoli e davanti al sindaco Manfredi dice: “Lo faremo diventare bellissimo“. L’impianto di Fuorigrotta fino ad ora ha subito un restyling in occasioni delle Universiadi, ma dopo gli annunci roboanti degli scorsi anni non c’è mai stato nulla di più. Lo stadio Maradona è tutt’altro che moderno, con il Napoli che resta nella preistoria da questo punto di vista perché non ha un impianto di proprietà e quindi non può fare conto su quegli introiti. Un fattore tutt’altro che secondario, dato che il club deve fare i conti con il nuovo Fair Play Finanziario della UEFA, in cui i ricavi hanno un valore specifico importante. Sullo stadio del Napoli De Laurentiis oggi ha detto: “Lo faremo diventare bellissimo, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 maggio 2022) Aurelio Detorna a parlare dellodel Napoli e davanti al sindaco Manfredi dice: “Lo faremo diventare“. L’impianto di Fuorigrotta fino ad ora ha subito un restyling in occasioni delle Universiadi, ma dopo gli annunci roboanti degli scorsi anni non c’è mai stato nulla di più. LoMaradona è tutt’altro che moderno, con il Napoli che resta nella preistoria da questo punto di vista perché non ha un impianto di proprietà e quindi non può fare conto su quegli introiti. Un fattore tutt’altro che secondario, dato che il club deve fare i conti con ilFair Play Finanziario della UEFA, in cui i ricavi hanno un valore specifico importante. Sullodel Napoli Deoggi ha detto: “Lo faremo diventare, ...

Advertising

napolipiucom : De Laurentiis: 'Il nuovo stadio sarà bellissimo', magari si farà sui 100 ettari insieme al centro sportivo… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, #Delaurentiis a ruota libera sul nuovo stadio e campo: 'Progetto pronto, ma qui non siamo in Inghilterra. M… - zazoomblog : VIDEO INSIGNE DI NUOVO A NAPOLI? DE LAURENTIIS A SORPRESA! - #VIDEO #INSIGNE #NUOVO #NAPOLI? - Goalist_it : “È vero che in Inghilterra ci sono gli stadi migliori al mondo e c’è una legge che ha messo fuori causa gli hooliga… - edzenon1 : RT @CalcioFinanza: Napoli, De Laurentiis: «Rimetteremo lo stadio a posto ma è difficile con ‘Ndrangheta e Camorra» -