De Laurentiis | “Chi ama Napoli venga a salutare Insigne il mercato del Napoli sarà brillante Ancelotti | furbo”

Aurelio De Laurentiis invita tutta Napoli allo stadio Maradona per salutare il capitano Lorenzo Insigne. Il presidente deìl Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo l'incontro con il Sindaco Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo, ha parlato con la stampa in mixed zone. Il patron ha rivolto un invito ai tifosi azzurri per l'addio a Lorenzo Insigne: "Chi ama Napoli, chi ama il Calcio Napoli, chi ama un giocatore fedele alla maglia azzurra per tutti questi anni non può non venire allo Stadio contro il Genoa. Abbiamo messo dei prezzi ultra stracciati, stra-popolari, non solo perché è l'ultima in casa, ma anche per poter onorare la partenza del capitano Lorenzo"

