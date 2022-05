De Laurentiis: “Che mercato sarà per il Napoli? Vi spiego cosa dovremo fare”. Poi risponde alle critiche (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato diverse dichiarazioni a margine dell’evento tenutosi oggi a Palazzo San Giacomo, dove il patron ha ricevuto un omaggio in onore di Diego Armando Maradona. Il numero uno azzurro, nel corso del suo intervento ai giornalisti presenti in mixed zone, ha parlato del futuro del Napoli, soffermandosi in particolar modo sul calciomercato ormai alle porte. “Mi immagino un mercato aperto”, risponde a tal proposito il presidente partenopeo. “Per la prima volta dopo il Covid ci sarà tanta voglia di fare, di mutare, di cambiare. sarà un mercato estremamente brillante”. “Voglio una squadra competitiva ai massimi livelli” “Io voglio sempre un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del, Aurelio De, ha rilasciato diverse dichiarazioni a margine dell’evento tenutosi oggi a Palazzo San Giacomo, dove il patron ha ricevuto un omaggio in onore di Diego Armando Maradona. Il numero uno azzurro, nel corso del suo intervento ai giornalisti presenti in mixed zone, ha parlato del futuro del, soffermandosi in particolar modo sul calcioormaiporte. “Mi immagino unaperto”,a tal proposito il presidente partenopeo. “Per la prima volta dopo il Covid citanta voglia di, di mutare, di cambiare.unestremamente brillante”. “Voglio una squadra competitiva ai massimi livelli” “Io voglio sempre un ...

