De Giovanni | “Spalletti ha mancato di rispetto ai tifosi” | il motivo!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 maggio 2022) Maurizio De, noto scrittore, nel corso della trasmissione “Terzo Tempo” negli studi di Tele A, ha commentato il cammino del Napoli fino a questo momento e l’operato di Luciano. Di seguito quanto evidenziato: “sembra una persona dai toni sufficientemente pacati, ma non è così. È una persona profondamente polemica e anche abbastanza permalosa. Credo abbia voluto evitare il confronto per non dire cose dannose per il momento, mentre dall’altro lato forse vuole voltare le spalle alle critiche.è esposto particolarmente alle critiche, anche per quanto successo con Mertens nel botta e risposta a distanza delle scorse settimane. Da quel momento in poi si è un po’ alterata la situazione. Che rapporto c’è oggi tra Mertens e? Credo che Dries abbia avuto un ...