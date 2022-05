De Canio | «Pioli sta facendo bene | è il vero protagonista del Milan»

(Di lunedì 9 maggio 2022) Le parole dell’ex allenatore di Napoli e Udinese, che ha parlato di vari e numerosi temi di attualità sportiva Intervistato da TMW Radio, Luigi Deha toccato vari argomenti: dalla lotta scudetto, alla Coppa Italia, alla lotta salvezza e molto altro ancora. Di seguito le sue dichiarazioni. «stama non credo si stia prendendo rivincite con nessuno. Noi allenatori siamo sempre soggetti a critiche per le decisioni prese, è normale. Il suo percorso in carriera è molto chiaro: ha avuto grande soddisfazioni e quanto staalè all’altezza delle sue capacità. Sono molto contento per il suo percorso e credo che sia ildi questo» LOTTA SCUDETTO – «Non bisogna abbassare la ...

