Dario La Rosa: il nuovo romanzo “MONSIEUR CHEF” su Amazon (Di lunedì 9 maggio 2022) Nata dalla penna di Dario La Rosa, “MONSIEUR CHEF”, questo il titolo dell’avventura letteraria. E’ infatti disponibile sia in formato ebook che cartaceo in esclusiva su Amazon a questo link: “MONSIEUR CHEF”: di Dario La Rosa Dopo il successo dei racconti brevi che hanno visto come protagonisti il duo di giornalisti di satira Iachìno Bavetta Leggi su periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) Nata dalla penna diLa, “”, questo il titolo dell’avventura letteraria. E’ infatti disponibile sia in formato ebook che cartaceo in esclusiva sua questo link: “”: diLaDopo il successo dei racconti brevi che hanno visto come protagonisti il duo di giornalisti di satira Iachìno Bavetta

Advertising

effe_news : È disponibile su Amazon il romanzo dello scrittore siciliano Dario La Rosa, “MONSIEUR CHEF”, la nuova avventura del… - OltreleColonne : Monsieur Chef, il romanzo dello scrittore siciliano Dario La Rosa è disponibile su Amazon - giovannizambito : Dario La Rosa, 'MONSIEUR CHEF' nuova avventura dell'investigatore amatoriale Iachìno Bavetta su Amazon - Rosa_Teta_ : @SpiritoDiVinoo Dario ti sto invidiando! Tifa anche per me ?????? - _rosa_lucia : Dario eliminato per colpa della CelentAHAHAHAHAHAHAH Dario eliminato perché la coppietta ha chi lavora per loro #Amici21 -