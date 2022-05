Dall’Inghilterra sono sicuri: Haaland andrà al Manchester City (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo tutti i più autorevoli media inglesi, Erling Haaland sarà il prossimo acquisto del Manchester City. La firma dovrebbe arrivare già questa settimana. La BBC infatti scrive che: “anche se il City è a ad un passo dal secondo titolo consecutivo di Premier League ottenuto senza un centravanti vero, Guardiola ha sempre sottolineato il suo desiderio di averne uno”. Sia il Telegraph che il Guardian sottolineano come l’affare non sia ancora definito del tutto “ma fonti in Germania ritengono che il trasferimento potrebbe essere concluso già questa settimana”. Al Borussia Dortumund il norvegese ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, che il City pagherà per intero. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo tutti i più autorevoli media inglesi, Erlingsarà il prossimo acquisto del. La firma dovrebbe arrivare già questa settimana. La BBC infatti scrive che: “anche se ilè a ad un passo dal secondo titolo consecutivo di Premier League ottenuto senza un centravanti vero, Guardiola ha sempre sottolineato il suo desiderio di averne uno”. Sia il Telegraph che il Guardian sottolineano come l’affare non sia ancora definito del tutto “ma fonti in Germania ritengono che il trasferimento potrebbe essere concluso già questa settimana”. Al Borussia Dortumund il norvegese ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, che ilpagherà per intero. SportFace.

