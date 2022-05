Dalla politica ai vaccini: 13mila casi di disinformazione russa nell'Ue dal 2014 (Di lunedì 9 maggio 2022) «La task force europea ha accertato oltre 13mila casi di disinformazione russa in Europa dal 2014 ad oggi. nelle nostre relazioni il Copasir ha denunciato come la macchina della propaganda agisca anche... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 9 maggio 2022) «La task force europea ha accertato oltrediin Europa dalad oggi.e nostre relazioni il Copasir ha denunciato come la macchina della propaganda agisca anche...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Guerra brutale scatenata dalla Russia. In questi giorni ricordare il sacrificio dei soldati della II G… - francesca_flati : Gravissimo se la paventata chiusura di #Cartabianca fosse dovuta alle scelte editoriali della #Berlinguer. Quando… - CarloCalenda : Deriva dalla ns strategia di sicurezza, che persegue il contenimento di potenze aggressive ai ns confini. Strategia… - Shigeomobkun : RT @GiuseppeRF82: Comunque seriamente, Verona (città bellissima in cui torno sempre volentieri) ha un problema enorme di razzismo e intolle… - harmanleroux : RT @AndreaGiuricin: I #NoTap #norigassificatori #notrivelle ci hanno portato a dipendere dalla #Russia per il 39% del #gas. E una certa #po… -