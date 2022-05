Dal grande schermo al palco: “We All Love Ennio Morricone” dal vivo al Teatro Troisi (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “We All Love Ennio Morricone” è un concerto teatrale ispirato all’omonimo CD prodotto da Luigi Caiola, manager del Maestro Morricone per 18 anni, pubblicato da Sony nel 2007 per celebrare l’Oscar alla carriera del celebre compositore e direttore d’orchestra. L’idea che ispira questo lavoro è quella di proporre al pubblico un Morricone insolito, per una volta “raccontato” dalla comunità musicale internazionale piuttosto che dal mondo del cinema al quale, tutto sommato, lui ha prestato il proprio talento e la propria creatività, ma senza mai dimenticare di essere innanzitutto un musicista, al servizio della musica e poi del film. Il concerto, come pure il CD, propone infatti alcuni dei più noti brani di Morricone riletti da diversi musicisti e cantanti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “We All” è un concerto teatrale ispirato all’omonimo CD prodotto da Luigi Caiola, manager del Maestroper 18 anni, pubblicato da Sony nel 2007 per celebrare l’Oscar alla carriera del celebre compositore e direttore d’orchestra. L’idea che ispira questo lavoro è quella di proporre al pubblico uninsolito, per una volta “raccontato” dalla comunità musicale internazionale piuttosto che dal mondo del cinema al quale, tutto sommato, lui ha prestato il proprio talento e la propria creatività, ma senza mai dimenticare di essere innanzitutto un musicista, al servizio della musica e poi del film. Il concerto, come pure il CD, propone infatti alcuni dei più noti brani diriletti da diversi musicisti e cantanti ...

Advertising

mannocchia : Il nostro racconto dal Donbass, per ?@welikeduel? Un grazie grande a Dmytro Pustovit per il prezioso lavoro che fa… - matteosalvinimi : L’Italia lanci una grande iniziativa europea per la Pace, continuare a mandare armi è una “Risposta debole” come af… - Avvenire_Nei : #Ucraina Impagliazzo: dal #Papa grande coraggio, sono a Mosca i destini della guerra - gighea : RT @RosannaAvella: Dal bestseller di McGrath,un amore malato che va oltre il senso “comune” delle convenzioni sociali, portato sul grande s… - Drago651 : @La7tv #pensierifolli allo stato puro che violentano le nostre menti e le nostre anime! E tutto al cospetto di… -