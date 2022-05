Dal Covid al caro bollette, mazzata sugli autonomi (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ una lenta agonia quella che sta vivendo il mondo del lavoro autonomo: pesantissimi gli effetti economici provocati dal Covid. Dal febbraio del 2020, mese che precede l’avvento della pandemia, al marzo di quest’anno, ultima rilevazione effettuata dall’Istat , i lavoratori indipendenti, sono diminuiti di 215 mila unità. “Spariti” 215mila micro imprenditori Se 2 anni fa erano 5 milioni 192 mila, al termine del primo trimestre di quest’anno sono scesi a 4 milioni 977 mila (-4,1 per cento). Sempre nello stesso intervallo di tempo, invece, i lavoratori dipendenti sono aumentati di 233 mila unità, passando da 17 milioni 830 mila a 18 milioni 63 mila (+1,3 per cento), anche se va sottolineato che la quasi totalità dell’incremento è riconducibile a persone che in questo biennio sono state assunte con un contratto a termine. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Colpiti i più ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ una lenta agonia quella che sta vivendo il mondo del lavoro autonomo: pesantissimi gli effetti economici provocati dal. Dal febbraio del 2020, mese che precede l’avvento della pandemia, al marzo di quest’anno, ultima rilevazione effettuata dall’Istat , i lavoratori indipendenti, sono diminuiti di 215 mila unità. “Spariti” 215mila micro imprenditori Se 2 anni fa erano 5 milioni 192 mila, al termine del primo trimestre di quest’anno sono scesi a 4 milioni 977 mila (-4,1 per cento). Sempre nello stesso intervallo di tempo, invece, i lavoratori dipendenti sono aumentati di 233 mila unità, passando da 17 milioni 830 mila a 18 milioni 63 mila (+1,3 per cento), anche se va sottolineato che la quasi totalità dell’incremento è riconducibile a persone che in questo biennio sono state assunte con un contratto a termine. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Colpiti i più ...

