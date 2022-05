Dal Belgio: Haaland oggi a Bruxelles per le visite mediche con il Manchester City (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal portale online belga, Dhnet.be, l’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland avrebbe effettuato oggi le visite mediche con il Manchester City a Bruxelles. Sempre secondo il sito, infatti, il calciatore avrebbe incontrato il medico del City nella capitale belga, chiedendo un giorno libero al Borussia Dortmund per poi rientrare in Germania nel pomeriggio. Inoltre la decisione di effettuare le visite mediche in Belgio, sarebbe stata presa per attirare meno l’attenzione dei media e per la vicinanza di Bruxelles a Dortmund. Stando quindi a quanto detto dal portale belga, l’annuncio del possibile trasferimento del norvegese a Manchester ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal portale online belga, Dhnet.be, l’attaccante del Borussia Dortmund Erlingavrebbe effettuatolecon il. Sempre secondo il sito, infatti, il calciatore avrebbe incontrato il medico delnella capitale belga, chiedendo un giorno libero al Borussia Dortmund per poi rientrare in Germania nel pomeriggio. Inoltre la decisione di effettuare lein, sarebbe stata presa per attirare meno l’attenzione dei media e per la vicinanza dia Dortmund. Stando quindi a quanto detto dal portale belga, l’annuncio del possibile trasferimento del norvegese a...

