Dal Belgio: 'Haaland ha già sostenuto le visite mediche con il City' (Di lunedì 9 maggio 2022) MANCHESTER - Arrivano altre conferme sull'imminente trasferimento di Erling Haaland al Manchester City . Secondo il quotidiano belga " DH ", l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund avrebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 9 maggio 2022) MANCHESTER - Arrivano altre conferme sull'imminente trasferimento di Erlingal Manchester. Secondo il quotidiano belga " DH ", l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund avrebbe ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un mese fa #Speranza andava in #Belgio (dove dal 7 marzo non c’è più obbligo di #mascherina nei luoghi chiusi) e ap… - sportli26181512 : Dal Belgio: '#Haaland ha già sostenuto le visite mediche con il City': Secondo DH, l'attaccante norvegese del… - Manuel59118147 : Non è che vi avanza un Gabriel Jesus? Chiedo per amici bisognosi di Torino. - serieAnews_com : ?? Dal Belgio arriva la rivelazione: #Haaland ha anche già svolto questa mattina le visite mediche con il… - sportface2016 : Dal Belgio: #Haaland oggi a Bruxelles per le visite mediche con il #ManchesterCity -