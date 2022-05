Da Totò a Raffaele Viviani: la Napoli del ventennio fascista in “Salone Margherita” al teatro Troisi (Di lunedì 9 maggio 2022) Da Totò a Raffaele Viviani passando per il bomber Attila Sallustro, per raccontare la Napoli del ventennio fascista attraverso il varietà. Venerdì 20 maggio alle 20,30 debutta al teatro Troisi (Via Leopardi 192, Napoli) lo spettacolo “Salone Margherita”, scritto e diretto da Angelo Rojo Mirisciotti. Repliche anche sabato 21 (ore 20,30) e domenica 22 maggio (ore 18,30). La pièce è ambientata nel 1929, periodo di declino del Salone Margherita, inaugurato nel 1890 dai fratelli Marino, ma che restava un luogo dove si cantava, si ballava, e si rideva. Fuori da lì l’attualità è tutt’altro che felice, a partire dall’eruzione del Vesuvio che dal 3 giugno 1929 e per oltre due ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) Dapassando per il bomber Attila Sallustro, per raccontare ladelattraverso il varietà. Venerdì 20 maggio alle 20,30 debutta al(Via Leopardi 192,) lo spettacolo “”, scritto e diretto da Angelo Rojo Mirisciotti. Repliche anche sabato 21 (ore 20,30) e domenica 22 maggio (ore 18,30). La pièce è ambientata nel 1929, periodo di declino del, inaugurato nel 1890 dai fratelli Marino, ma che restava un luogo dove si cantava, si ballava, e si rideva. Fuori da lì l’attualità è tutt’altro che felice, a partire dall’eruzione del Vesuvio che dal 3 giugno 1929 e per oltre due ...

Advertising

S1973As : @convivioblog @cirillo_c Quindi non avrebbe nulla da obiettare se applicassimo la stessa cosa con Totò Riina ed i s… - Mis_Strozzo : RT @laperlaneranera: Moncada 'Il Re dell'Eolico' aveva 59 anni ed è deceduto nel pomeriggio di ieri, per un infarto all'ospedale San Raffa… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Moncada 'Il Re dell'Eolico' aveva 59 anni ed è deceduto nel pomeriggio di ieri, per un infarto all'ospedale San Raffa… - laperlaneranera : Moncada 'Il Re dell'Eolico' aveva 59 anni ed è deceduto nel pomeriggio di ieri, per un infarto all'ospedale San Ra… -