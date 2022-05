Da Pietrangeli - Panatta a Nadal - Alcaraz | i cambi della guardia nel tennis

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sono gemme preziose rarissime, difficili da trovare, sconosciute ai contemporanei per colpa delle vittorie a ripetizione di Roger, Rafa e Nole nell'arco degli ultimi tre lustri abbondanti. Eppure le ...

Max_Alle : @PaoloCond Come Pietrangeli Panatta nel 1970 - PietroDotti : @SkySport La partita tra Nadal e Alcaraz, mi ricorda una lontanissima finale del campionato italiano tra Pietrangeli e Panatta. - gigi_napoli1954 : RT @Cinecitta: ??2-3-4 maggio al cinema #UnaSquadra di Domenico Procacci. Un film prodotto da @fandangoweb, @SkyItalia e #Cinecittà, con… - BenedettoAlchi1 : RT @UCI_Cinemas: Nel 1976 l'Italia vinse la #CoppaDavis grazie alle prodezze di Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti, Toni… - ManuelaCaserta : Tutte le glorie del tennis italiano da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli e Corrado Barazzutti ca… -

Sono gemme preziose rarissime, difficili da trovare, sconosciute ai contemporanei per colpa delle vittorie a ripetizione di Roger, Rafa e Nole nell'arco degli ultimi tre lustri abbondanti. Eppure le ...Nicola, Adriano, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli si sono ritrovati, 45 anni dopo, per la prima volta di nuovo tutti insieme di fronte alle telecamere, per ...Dopo un periodo di oblio il tennis italiano torna a vivere una nuova stagione di rinascita, grazie a cinque talenti che fanno sul serio ...Guida alle pellicole da vedere: da «Il naso o la cospirazione degli anticonformisti» a «Noi due», da «Settembre» ad «Arthur Rambo-Il blogger maledetto» ...