Da Londra a Kyiv passando per Bruxelles. la comunità politica di Macron

Pubblichiamo il discorso che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha tenuto lunedì 9 maggio a Strasburgo in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa. Ho una brutta notizia per voi: farò un discorso. Ma ne ho anche una bella: cercherò di non ripetere ciò che è stato detto molto bene prima di me. Signora presidente del Parlamento europeo, cara Roberta; signora presidente della Commissione europea, cara Ursula; signor primo ministro portoghese, caro Antonio; cari copresidenti, signore e signori ministri, eurodeputati, parlamentari, care concittadine e cari concittadini europei. "La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano". Queste parole di Robert Schuman, il 9 maggio 1950, sul contributo che un'Europa viva deve apportare alla civiltà, sono più importanti che mai. Questi ...

