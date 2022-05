Da Fratelli d’Italia Minturno una mozione per “Il tavolo permanente delle libere professioni” (Di lunedì 9 maggio 2022) Minturno – I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Minturno Domani e Lega hanno sottoscritto una mozione per istituire anche a Minturno “il tavolo permanente delle libere professioni”. Tale iniziativa rappresenta uno dei punti cardine del Dipartimento professioni del partito di Giorgia Meloni, che sta cercando di portare questa importante iniziativa in tutti i comuni del Lazio. “Con immenso orgoglio ringrazio i consiglieri comunali Larocca, D’amici, Sardelli e Moni per aver colto prontamente l’importanza di questa proposta del dipartimento professioni-commenta l’avv. stabilito Marco Moccia, dirigente regionale del dipartimento professioni– ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022)– I consiglieri comunali diDomani e Lega hanno sottoscritto unaper istituire anche a“il”. Tale iniziativa rappresenta uno dei punti cardine del Dipartimentodel partito di Giorgia Meloni, che sta cercando di portare questa importante iniziativa in tutti i comuni del Lazio. “Con immenso orgoglio ringrazio i consiglieri comunali Larocca, D’amici, Sardelli e Moni per aver colto prontamente l’importanza di questa proposta del dipartimento-commenta l’avv. stabilito Marco Moccia, dirigente regionale del dipartimento– ...

