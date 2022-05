Cucchi | le motivazioni della Cassazione | «I carabinieri erano consapevoli delle conseguenze del pestaggio»

(Di lunedì 9 maggio 2022) La Corte diha reso pubbliche lesentenza a 12 anni di reclusione per iAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, condannati per ildi Stefano, avvenuto nella caserma deidi Roma Casilina nella notte del 16 ottobre 2019. Secondo la Corte, che ha respinto il ricorso dei due, che sostenevano il «decorso anomalo»morte del geometra romano, le percosse subite quella notte furono la «causa primigenia»morte di, dando il via a una serie di «fattori sopravvenuti», tra i quali le «negligenti omissioni dei sanitari». Inoltre, «è certamente fuori discussione la questioneprevedibilità ...

Agenzia_Ansa : Il 'pestaggio' di Stefano Cucchi nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina - la notte del 16 ottobre 2009 - è… - peppe844 : RT @messveneto: Caso Cucchi, le motivazioni della Cassazione: “I carabinieri erano consapevoli della conseguenze delle percosse”: «Il pesta… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il 'pestaggio' di Stefano Cucchi nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina - la notte del 16 ottobre 2009 - è stata… - cadrio_ : RT @Agenzia_Ansa: Il 'pestaggio' di Stefano Cucchi nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina - la notte del 16 ottobre 2009 - è stata… - enricomontibell : RT @mattinodipadova: Caso Cucchi, le motivazioni della Cassazione: “I carabinieri erano consapevoli della conseguenze delle percosse” https… -

...di Cassazione ha reso pubbliche ledella sentenza a 12 anni di reclusione per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, condannati per il pestaggio di Stefano, ...commenta Il pestaggio di Stefanonella caserma dei carabinieri di Roma Casilina, la notte del 16 ottobre 2009, è stata 'la ... Lo afferma la Cassazione nelledel verdetto di condanna a ...I carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro sono stati condannati in via definitiva a 12 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi: decisive le modalità dell ...A poco più di un mese dal verdetto ecco che la Cassazione deposita le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 4 aprile ha sancito che Stefano Cucchi fu ucciso e che due imputati sono responsabili ...