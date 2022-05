Cucchi | Cassazione | ‘pestaggio prima causa morte | cc consapevoli delle conseguenze' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “La questione della prevedibilità dell'evento nel caso di specie è certamente fuori discussione, attese le modalità con le quali gli imputati hanno percosso la vittima, attingendola con violenti colpi al volto e in zona sacrale, ossia in modo idoneo a generare lesioni interne che chiunque è in grado di rappresentarsi come prevedibile conseguenza di tale azione”. E' quanto scrivono i giudici della Quinta sezione penale dellanelle motivazioni con cui lo scorso 4 aprile hanno condannato a 12 anni i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale in relazione al pestaggio e alladi Stefano Cucchi. I due carabinieri dopo la sentenza si sono costituiti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. “Infondate sono le critiche mosse alla sentenza in merito ...