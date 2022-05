Cuba | esplosione hotel all' Avana | sale a 35 il bilancio provvisorio delle vittime

Advertising

Agenzia_Ansa : Cuba, esplosione in un hotel all'Avana: sale a 18 il bilancio delle vittime. Decine i feriti. La causa probabilment… - RaiNews : Il video del crollo in seguito ad una esplosione dell'albergo a 5 stelle Saratoga de L'Avana a Cuba. Si sospetta di… - Cla2011 : Saliti a 31 i morti nell'esplosione del Saratoga Hotel a L'Havana, Cuba. - OficPolCubaRoma : RT @AicecCuba: Il Presidente de la Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, @Michele_Curto esprime la propria vicinanza e c… - valentinadigrav : RT @DanieleDann1: ?? #Cuba: Almeno 32 persone sono morte e almeno 24 sono rimaste ferite dopo l'#esplosione all'Hotel #Saratoga all'#Avana a… -

Le operazioni delle squadre di soccorso continuano senza sosta mentre, con il passare delle ore, sfuma sempre di più la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie ...Preghiamo anche per le vittime dell'avvenuta in un grande albergo della capitale di, L'Avana. Cristo Risorto le guidi alla casa del Padre e doni conforto ai famigliari. Saluto tutti ...I vigili del fuoco hanno recuperato nelle ultime ore alti corpi – 20 persone sono ancora ricoverate in sei strutture della capitale cubana ...E' salito a 35 il bilancio provvisorio delle vittime dell'esplosione avvenuta venerdì all'hotel Saratoga, nella capitale cubana dell'Avana. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute nella sua ...