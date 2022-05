Advertising

Agenzia_Ansa : Cuba, esplosione in un hotel all'Avana: sale a 18 il bilancio delle vittime. Decine i feriti. La causa probabilment… - RaiNews : Il video del crollo in seguito ad una esplosione dell'albergo a 5 stelle Saratoga de L'Avana a Cuba. Si sospetta di… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Cuba: Almeno 32 persone sono morte e almeno 24 sono rimaste ferite dopo l'#esplosione all'Hotel #Saratoga all'#Avana a… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Cuba, esplosione hotel all'Avana: sale a 31 il bilancio provvisorio delle vittime - DanieleDann1 : ?? #Cuba: Almeno 32 persone sono morte e almeno 24 sono rimaste ferite dopo l'#esplosione all'Hotel #Saratoga all'… -

Le operazioni delle squadre di soccorso continuano senza sosta mentre, con il passare delle ore, sfuma sempre di più la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie ...Quindi ha rivolto il suo pensiero alle vittime dell'avvenuta ieri nell'hotel Saratoga dell'Avana, a. Nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni il Santo Padre ha espresso ...Le operazioni delle squadre di soccorso continuano senza sosta mentre, con il passare delle ore, sfuma sempre di più la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie dell'edificio ...Nel corso di una conferenza stampa nella capitale cubana, i responsabili delle operazioni di soccorso hanno precisato che i feriti sono stati 81, 37 dei quali sono ancora ricoverati in ospedale. Il go ...