Cristiano Malgioglio annuncia: "Parteciperò al Festival di Sanremo"

Cristiano Malgioglio durante un'intervista ha annunciato la sua probabile partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo Cristiano Malgioglio, insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, sarà la voce di "bordo pista" dell' Eurovision Song Contest 2022. Il seguitissimo evento musicale, che si terrà sul palco del ParaOLimpico di Torino, andrà in onda dal 10 al 14 maggio su Rai1 e RaiPlay. La conduzione dell'evento spetterà invece a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Malgioglio attualmente, si trova già a Torino pronto per commentare l'attesissimo show. Proprio ieri intervistato da Francesca Fialdini per Da Noi a Ruota Libera, ha fatto delle ...

