Credito d'imposta Formazione 4.0: le nuove aliquote del Decreto Aiuti (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrivano buone notizie per le piccole e medie imprese che hanno intenzione di investire nella Formazione 4.0 dei propri dipendenti. Il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato il Decreto Aiuti che, tra le altre misure, prevede l'aumento delle aliquote di Credito d'imposta che scatta con l'attivazione della Formazione 4.0. Ed è su questa nuova e potenziata occasione che si sofferma L'incentivo del lunedì di questa settimana, a cura di Time Vision. Il Decreto Aiuti 2022 e il Credito d'imposta Formazione 4.0 Il Decreto Aiutii, come detto, ha introdotto un aumento delle aliquote per il Credito

