Covid Sicilia, 1.227 nuovi positivi: 104 a Ragusa (Di lunedì 9 maggio 2022) Ragusa – Altri 104 nuovi positivi al Covid in provincia di Ragusa. Fanno parte dei 1.227 i nuovi casi di Covid19 registrati dal Ministero della Salute a fronte di 10.777 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 2.288.Il tasso di positività scende al 11,4% ieri era al 13,5%. La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 113.803 con un aumento di 639 casi. I guariti sono 846 mentre le vittime sono 8 portano il totale dei decessi a 10.705.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 763, 9 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 36, quattro in meno rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 380 casi, Catania 244, Messina 234, Siracusa ...

