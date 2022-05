Covid senza sintomi e fattori genetici: la ricerca italiana (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid senza sintomi, una ricerca italiana fa chiarezza. Mutazioni rare che indeboliscono i geni coinvolti nei processi di attivazione del sistema immunitario predispongono a forme asintomatiche di Covid-19. Lo hanno dimostrato scienziati italiani del Ceinge-Biotecnologie avanzate, in uno studio pubblicato ‘Genetics in Medicine’, rivista ufficiale dell’American College of Medical Genetics and Genomics (Acmg). Il gruppo diretto da Mario Capasso e Achille Iolascon, professori di genetica medica dell’università degli Studi di Napoli Federico II e ricercatori Ceinge, ha analizzato campioni di Dna di circa 800 persone che erano state contagiate dal virus Sars-CoV-2 senza sviluppare sintomi gravi, pur presentando ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) –, unafa chiarezza. Mutazioni rare che indeboliscono i geni coinvolti nei processi di attivazione del sistema immunitario predispongono a forme asintomatiche di-19. Lo hanno dimostrato scienziati italiani del Ceinge-Biotecnologie avanzate, in uno studio pubblicato ‘Genetics in Medicine’, rivista ufficiale dell’American College of Medical Genetics and Genomics (Acmg). Il gruppo diretto da Mario Capasso e Achille Iolascon, professori di genetica medica dell’università degli Studi di Napoli Federico II etori Ceinge, ha analizzato campioni di Dna di circa 800 persone che erano state contagiate dal virus Sars-CoV-2svilupparegravi, pur presentando ...

