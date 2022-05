Covid, Palù: «Si valuterà la somministrazione di un vaccino anti-Omicron per tutti in settembre» (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo ha dichiarato il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, evidenziando la necessità di puntare su «dosi e farmaci aggiornati alle varianti e sottovarianti circolanti» Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo ha dichiarato il presidente dell'Aifa Giorgio, evidenziando la necessità di puntare su «dosi e farmaci aggiornati alle varie sottovaricircol

