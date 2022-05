Covid oggi Toscana, 750 contagi: bollettino 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – I nuovi contagi da Covid in Toscana registrati nel bollettino di oggi, 9 maggio, sono 750 su 4.917 test, di cui 1.304 tamponi molecolari e 3.613 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,25% (64,6% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – I nuovidainregistrati neldi, 9, sono 750 su 4.917 test, di cui 1.304 tamponi molecolari e 3.613 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,25% (64,6% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

