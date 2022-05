Covid oggi Italia, 17.155 contagi e 84 morti: bollettino 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 17.155 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 126.559 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,5% contro il 15,1% ieri. In aumento i ricoveri con sintomi, 80 in più da ieri per un totale di 8.735, e le terapie intensive, dove si trovano 7 persone in più di ieri per un totale di 363. Dall’inizio della pandemia sono morte 164.573 persone. SARDEGNA – Sono 500 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 17.155 i nuovida Coronavirus in, 92022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 126.559 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,5% contro il 15,1% ieri. In aumento i ricoveri con sintomi, 80 in più da ieri per un totale di 8.735, e le terapie intensive, dove si trovano 7 persone in più di ieri per un totale di 363. Dall’inizio della pandemia sono morte 164.573 persone. SARDEGNA – Sono 500 i nuovidain Sardegna secondo ildi ...

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - zazoomblog : Covid oggi Vda 27 contagi e zero morti: bollettino 9 maggio - #Covid #contagi #morti: #bollettino - carealbe : RT @Pietro_Otto: Covid, Palù: valutiamo vaccino anti Omicron per tutti a settembre • Imola Oggi AIFA deve essere completamente affondata, c… -