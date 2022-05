Covid, obbligo vaccinale per docenti e Ata potrebbe cadere dopo il 15 giugno (Di lunedì 9 maggio 2022) Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio 24, ha parlato delle misure anti Covid-19. In particolare l'esponente del governo Draghi ha affermato che dopo il 15 giugno si possa arrivare ad un'estate senza restrizioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio 24, ha parlato delle misure anti-19. In particolare l'esponente del governo Draghi ha affermato cheil 15si possa arrivare ad un'estate senza restrizioni. L'articolo .

