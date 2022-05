Covid | news di oggi Bollettino | 17 155 casi | 84 morti Tasso di positività 13 | 5% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo l'ultimo report, salgono ricoveri e terapie intensive. Nuovi dati di Agenas: rianimazioni stabili in 16 regioni, cresce in Friuli Venezia Giulia (4%) e Pa Bolzano (2%), mentre cala in Calabria (5%) e Umbria (5%). Il sottosegretario Costa: "Dopo il 15 giugno condizioni per estate senza restrizioni". Gli esperti avvertono sul rischio di un aggravarsi della pandemia in autunno: varianti Omicron sotto osservazione