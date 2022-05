Covid Italia: dopo 15 giugno spariranno restrizioni. L’annuncio di Costa (Di lunedì 9 maggio 2022) dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio24. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 9 maggio 2022)il 15credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza, ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaa Radio24. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno tre mutazioni genetiche rare sono all'origine dei casi asintomatici di Covid-19. Agiscono indebolendo i geni… - stebellentani : Ci sono dei dottori (un'assoluta minoranza ma attivissimi sui social) che continuano a fare propaganda no vax (con… - Internazionale : Ondata di calore in India e Pakistan, l’Oms sulla mortalità in eccesso durante la pandemia, Overshoot day in Italia… - AttilioPaladino : @vitalbaa @DomaniGiornale E sempre tutto molto fantastico in Italia. Qui in Francia da lunedì in azienda i casi cov… - amerigormea : RT @fanpage: '20 milioni di contagi in autunno, occorre prepararsi', la previsione del professor Pregliasco -