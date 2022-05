Covid Italia, Costa: “Dopo 15 giugno estate senza restrizioni” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dopo il 15 giugno ci saranno le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ’24 Mattino’ su Radio24 facendo il punto della situazione epidemiologica. “E’ importante in questa fase, dobbiamo dirlo ogni giorno, che gli anziani e i fragili facciano la quarta dose di vaccino anti-Covid che li protegge al meglio. Poi abbiamo circa 3 milioni di cittadini sono in attesa della dose booster, nonostante il rallentamento delle misure è importante che completino il ciclo vaccinale perché davanti alla recrudescenza del virus saranno protetti”, ha poi sottolineato il sottosegretario. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “il 15ci saranno le condizioni per arrivare ad una”. Così il sottosegretario alla Salute Andreaospite di ’24 Mattino’ su Radio24 facendo il punto della situazione epidemiologica. “E’ importante in questa fase, dobbiamo dirlo ogni giorno, che gli anziani e i fragili facciano la quarta dose di vaccino anti-che li protegge al meglio. Poi abbiamo circa 3 milioni di cittadini sono in attesa della dose booster, nonostante il rallentamento delle misure è importante che completino il ciclo vaccinale perché davanti alla recrudescenza del virus saranno protetti”, ha poi sottolineato il sottosegretario. L'articolo proviene daSera.

