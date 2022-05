Covid: in Campania si rialza incidenza, 6 decessi in 48 ore (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.828, in Campania, i neo positivi al Covid su 11.152 test esaminati. Secondo di dati del Bollettino ordinario della Regione Campania, il tasso di incidenza, rispetto ad un numero di tamponi inferiore, è in leggero rialzo: se ieri era pari al 15,91%, oggi è 16,39%. Sei deceduti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali, leggero calo ricoveri nelle terapie intensive con 36 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri); invariata la situazione in degenza con 663 posti letto occupati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.828, in, i neo positivi alsu 11.152 test esaminati. Secondo di dati del Bollettino ordinario della Regione, il tasso di, rispetto ad un numero di tamponi inferiore, è in leggero rialzo: se ieri era pari al 15,91%, oggi è 16,39%. Sei deceduti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali, leggero calo ricoveri nelle terapie intensive con 36 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri); invariata la situazione in degenza con 663 posti letto occupati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

