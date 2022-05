Covid, i miei dubbi sulla proroga dell’uso delle mascherine e dell’obbligo vaccinale (Di lunedì 9 maggio 2022) Se nel nostro paese la gestione della pandemia appare da un lato sempre più vessatoria nei confronti dei cittadini, d’altro lato si registrano – a mio avviso fortunatamente – prese di posizione sempre più nette e coraggiose in contrasto con le decisioni governative, spesso francamente insensate, da parte di importanti settori della società civile, in particolare da parte del mondo giuridico; e non possiamo che augurarci che siano finalmente segnali di “risveglio” per il bene di noi tutti. Mi ha lasciato ad esempio profondamente sconcertata la recente decisione del ministro della Salute di mantenere l’uso della mascherina a scuola fino al 15 giugno: si tratta non solo di una “tortura psicologica” per i nostri ragazzi, ma di una pratica che può indurre dermatiti, prurito, acne e soprattutto stanchezza, mal di testa, difficoltà di respiro e di concentrazione per l’eccessiva esposizione a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Se nel nostro paese la gestione della pandemia appare da un lato sempre più vessatoria nei confronti dei cittadini, d’altro lato si registrano – a mio avviso fortunatamente – prese di posizione sempre più nette e coraggiose in contrasto con le decisioni governative, spesso francamente insensate, da parte di importanti settori della società civile, in particolare da parte del mondo giuridico; e non possiamo che augurarci che siano finalmente segnali di “risveglio” per il bene di noi tutti. Mi ha lasciato ad esempio profondamente sconcertata la recente decisione del ministro della Salute di mantenere l’uso della mascherina a scuola fino al 15 giugno: si tratta non solo di una “tortura psicologica” per i nostri ragazzi, ma di una pratica che può indurre dermatiti, prurito, acne e soprattutto stanchezza, mal di testa, difficoltà di respiro e di concentrazione per l’eccessiva esposizione a ...

