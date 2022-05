COVID, due decessi nelle ultime ventiquattro ore in Irpinia: la mappa dei contagi (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutinelle aree COVID dell’Azienda Moscati sono ricoverati 22 pazienti: 3 nella terapia intensiva del COVID Hospital e 19 nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera (10 Malattie Infettive, 1 Pediatria, 1 Geriatria, 1 Ostetricia e Ginecologia, 2 Medicina Interna, 1 Chirurgia Vascolare e 3 Nefrologia). Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 16 pazienti, positivi al COVID, di cui: 9 degenza ordinaria (Area COVID); 5 sub intensiva (Area COVID); 1 ostetricia e 1 cardiologia. Nella giornata di ieri sono deceduti due pazienti: una 86enne di Frigento e un 61enne di Villanova del Battista, ricoverato in Area COVID. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.142 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiareedell’Azienda Moscati sono ricoverati 22 pazienti: 3 nella terapia intensiva delHospital e 19stanze singole d’isolamento allestitediverse Unità operative della Città ospedaliera (10 Malattie Infettive, 1 Pediatria, 1 Geriatria, 1 Ostetricia e Ginecologia, 2 Medicina Interna, 1 Chirurgia Vascolare e 3 Nefrologia). Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 16 pazienti, positivi al, di cui: 9 degenza ordinaria (Area); 5 sub intensiva (Area); 1 ostetricia e 1 cardiologia. Nella giornata di ieri sono deceduti due pazienti: una 86enne di Frigento e un 61enne di Villanova del Battista, ricoverato in Area. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.142 ...

