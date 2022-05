Covid, Costa: “Dopo il 15 giugno un’estate senza restrizioni” (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento, Dopo due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani. Dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio24. E sulla Cina: “Il contagio zero è utopistico e inarrivabile“. “Confidiamo – ha aggiunto Costa – che siamo di fronte ad una fase nuova, l’importante è procedere con la quarta dose per anziani e fragili perché li rende più protetti, così come fare il booster per i circa tre milioni di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento,due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani.il 15credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaa Radio24. E sulla Cina: “Il contagio zero è utopistico e inarrivabile“. “Confidiamo – ha aggiunto– che siamo di fronte ad una fase nuova, l’importante è procedere con la quarta dose per anziani e fragili perché li rende più protetti, così come fare il booster per i circa tre milioni di ...

