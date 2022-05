Covid, Costa: “Dopo il 15 giugno ci sono le condizioni per un’estate senza restrizioni. Ora l’obiettivo è la convivenza” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento, Dopo due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani. Dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni”. È quanto ha detto a Radio24 il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parlando dell’andamento della pandemia da Covid-19. Covid, Costa: “Siamo di fronte a una fase nuova. Dopo due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa” “Confidiamo – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo – che siamo di fronte a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) “Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento,due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani.il 15credo ci siano leper arrivare ad una estate”. È quanto ha detto a Radio24 il sottosegretario alla Salute, Andrea, parlando dell’andamento della pandemia da-19.: “Siamo di fronte a una fase nuova.due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa” “Confidiamo – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo – che siamo di fronte a ...

