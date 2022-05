Covid, a che punto siamo? Burioni: 'Guardiamo il Sudafrica e non la Cina. Continuare a vaccinare' (Di lunedì 9 maggio 2022) Bisogna capire cosa sta succedendo il Sudafrica per capire come si sta evolvendo la pandemia. Lì è comparsa la variante Sudafricana in due versioni e non è stato imposto il modello Covid zero cinese, ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Bisogna capire cosa sta succedendo ilper capire come si sta evolvendo la pandemia. Lì è comparsa la variantena in due versioni e non è stato imposto il modellozero cinese, ...

fattoquotidiano : STASERA A #REPORTRAI Per sollecitare la missione russa in Lombardia nelle ore più terribili della prima ondata d… - Giorgiolaporta : Sono due mesi che in #Belgio non abbiamo più le #mascherine nei luoghi chiusi. Ma è noto che qui il #Covid è divers… - ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - FrancoMater2 : @virginiasacchi È scritto cosi apposta tant'è che mette la parola covid in maiuscolo tre volte. Il solito tweet che… - Loianna22 : RT @noitre32: Dicono che la maggior parte dei NON sierati è morta di Covid. Se voi siete ancora vivi, dite presente?? PRESENTE ???? -