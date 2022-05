“Cotto e Mangiato” | taralli pugliesi dolci al vino

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto semplice, antico ed intramontabile. Ecco ial. Cotti e mangiati! Ingredienti 100 gbianco, 150 g olio evo, 150 g zucchero, cannella, un pizzico di sale, 1 bustina di lievito per, 500 g farina 00 Procedimento In una ciotola, mescoliamo ilbianco con l’olio extravergine d’oliva, lo zucchero semolato, un pizzico di cannella ed un pizzico di sale. Aggiungiamo, quindi, il lievito pere, per ultima, la farina. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare in frigorifero per 20 minuti. Formiamo dei ...