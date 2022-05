Costruzioni, a Bergamo il 17° congresso nazionale di Filca Cisl (Di lunedì 9 maggio 2022) “Esserci per costruire il cambiamento” è lo slogan che la Filca-Cisl ha scelto per il XVII congresso della categoria, che si terrà al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo da lunedì 9 a mercoledì 11 maggio. “Celebriamo un appuntamento solenne per il nostro sindacato – ha dichiarato Enzo Pelle, segretario generale della Filca – che arriva dopo il coinvolgimento di migliaia di lavoratrici e lavoratori in tutta Italia grazie allo svolgimento di tantissime assemblee nei luoghi di lavoro e dei Congressi nelle strutture Filca a tutti i livelli. A Bergamo – ha sottolineato Pelle – arriveranno oltre 300 delegati da tutta Italia, che daranno vita a 3 giorni di lavoro caratterizzati dal confronto, dalla partecipazione, dall’individuazione della strategia sindacale per il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 9 maggio 2022) “Esserci per costruire il cambiamento” è lo slogan che laha scelto per il XVIIdella categoria, che si terrà al Centro Congressi Giovanni XXIII dida lunedì 9 a mercoledì 11 maggio. “Celebriamo un appuntamento solenne per il nostro sindacato – ha dichiarato Enzo Pelle, segretario generale della– che arriva dopo il coinvolgimento di migliaia di lavoratrici e lavoratori in tutta Italia grazie allo svolgimento di tantissime assemblee nei luoghi di lavoro e dei Congressi nelle strutturea tutti i livelli. A– ha sottolineato Pelle – arriveranno oltre 300 delegati da tutta Italia, che daranno vita a 3 giorni di lavoro caratterizzati dal confronto, dalla partecipazione, dall’individuazione della strategia sindacale per il ...

Advertising

Agenparl : COSTRUZIONI: DAL 9 ALL'11 MAGGIO A BERGAMO IL XVII CONGRESSO DELLA FILCA-CISL) - - ConfindustriaBG : RT @Habi_tech: Venerdì 13 maggio alle ore 16.00 appuntamento con 'Bergamo e Trento: un ecosistema per l’innovazione nel settore dell’ediliz… - AndreaFronk : RT @Habi_tech: Venerdì 13 maggio alle ore 16.00 appuntamento con 'Bergamo e Trento: un ecosistema per l’innovazione nel settore dell’ediliz… - ARCACasaLegno : RT @Habi_tech: Venerdì 13 maggio alle ore 16.00 appuntamento con 'Bergamo e Trento: un ecosistema per l’innovazione nel settore dell’ediliz… - Habi_tech : Venerdì 13 maggio alle ore 16.00 appuntamento con 'Bergamo e Trento: un ecosistema per l’innovazione nel settore de… -