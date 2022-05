Costantini (Cna): “Pmi strategiche per ridurre la dipendenza energetica dall’estero” (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – Le piccole imprese possono svolgere un ruolo da protagonista nelle politiche di sostenibilità energetica e ambientale ma devono essere messe nelle condizioni di poter esprimere un ruolo strategico e fondamentale per ridurre la dipendenza italiana dagli approvvigionamenti esteri sia energetici e sia di materie prime. È quanto ha indicato il Presidente di CNA, Dario Costantini, intervenendo alla tavola rotonda “Energia e sostenibilità: quali ruoli per PA, imprese e società civile?” nell’ambito del Forum Energia che si svolge a Padova. “Come CNA stiamo concentrando la nostra azione per sollecitare il Governo a sostenere efficacemente gli investimenti delle PMI in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. È possibile sfruttare i grandi numeri della piccola impresa italiana per rafforzare la presenza delle ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – Le piccole imprese possono svolgere un ruolo da protagonista nelle politiche di sostenibilitàe ambientale ma devono essere messe nelle condizioni di poter esprimere un ruolo strategico e fondamentale perlaitaliana dagli approvvigionamenti esteri sia energetici e sia di materie prime. È quanto ha indicato il Presidente di CNA, Dario, intervenendo alla tavola rotonda “Energia e sostenibilità: quali ruoli per PA, imprese e società civile?” nell’ambito del Forum Energia che si svolge a Padova. “Come CNA stiamo concentrando la nostra azione per sollecitare il Governo a sostenere efficacemente gli investimenti delle PMI in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. È possibile sfruttare i grandi numeri della piccola impresa italiana per rafforzare la presenza delle ...

Advertising

Lopinionista : Costantini (Cna): “Pmi strategiche per ridurre la dipendenza energetica dall’estero” - CnaVenezia : Le piccole imprese possono svolgere un ruolo da protagonista nelle politiche di sostenibilità, ma devono essere mes… - CNAPiemonteNord : RT @cnanazionale: 'È possibile sfruttare i grandi numeri delle nostre piccole imprese per rafforzare la presenza delle rinnovabili nel mix… - Agenparl : COSTANTINI CNA. FORUM ENERGIA) - - cnanazionale : 'È possibile sfruttare i grandi numeri delle nostre piccole imprese per rafforzare la presenza delle rinnovabili ne… -