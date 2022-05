Costa Rica, proteste a San José contro il neopresidente Chaves accusato di molestie sessuali – Video (Di lunedì 9 maggio 2022) A San José le donne CostaRicane protestano contro l’elezione del nuovo presidente del Costa Rica Rodrigo Chaves, eletto nonostante attorno alla sua figura aleggi una nuvola di accuse di molestie sessuali. Chaves ha prestato giuramento domenica 8 maggio, con la promessa di rilanciare l’economia e porre fine agli abusi sulle donne nel suo Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) A Sanle donnene protestanol’elezione del nuovo presidente delRodrigo, eletto nonostante attorno alla sua figura aleggi una nuvola di accuse diha prestato giuramento domenica 8 maggio, con la promessa di rilanciare l’economia e porre fine agli abusi sulle donne nel suo Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

