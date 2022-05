Cosa ha detto Putin nel discorso del 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) C'era grande attesa a livello internazionale per il discorso di Vladimir Putin del 9 maggio 2022. Per Cosa il leader russo avrebbe detto in occasione della parata in programma a Mosca per il Giorno della Vittoria, in cui si ricorda la vittoria sul nazismo. Le ipotesi che venivano fatte, nel corso delle settimane precedenti, sono state molteplici. Tuttavia, non si sono registrati passaggi che confermassero la possibilità che si fermassero le ostilità in Ucraina o altre che fossero propedeutiche all'eventualità opposta. Non si è, infatti, neanche registrata quella che si credeva potesse essere una dichiarazione di guerra totale di cui si era iniziato a parlare. Nell'occasione, invece, il presidente della Federazione Russa è tornato ad esprimersi su quella che a Mosca viene chiamata «operazione ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 9 maggio 2022) C'era grande attesa a livello internazionale per ildi Vladimirdel 92022. Peril leader russo avrebbein occasione della parata in programma a Mosca per il Giorno della Vittoria, in cui si ricorda la vittoria sul nazismo. Le ipotesi che venivano fatte, nel corso delle settimane precedenti, sono state molteplici. Tuttavia, non si sono registrati passaggi che confermassero la possibilità che si fermassero le ostilità in Ucraina o altre che fossero propedeutiche all'eventualità opposta. Non si è, infatti, neanche registrata quella che si credeva potesse essere una dichiarazione di guerra totale di cui si era iniziato a parlare. Nell'occasione, invece, il presidente della Federazione Russa è tornato ad esprimersi su quella che a Mosca viene chiamata «operazione ...

