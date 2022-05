Corea del Sud, come cambierà la politica estera con il nuovo governo (Di lunedì 9 maggio 2022) Domani sarà il primo giorno di Yoon Suk-yeol alla Casa Blu. Costruita a Seul nel 1989 e caratterizzata dai tetti color cobalto, è la residenza del presidente della Repubblica della Corea del Sud. Yoon, 61 anni, ex procuratore generale, è stato eletto lo scorso marzo col partito People power party. Un nome piuttosto pop per uno schieramento conservatore. Il nuovo presidente Coreano ha atteso i canonici due mesi previsti dalla legge per insediarsi ufficialmente. E a cominciare da domani, dopo il giuramento, dovrà dettare la nuova agenda di politica estera della Corea del Sud, priorità assoluta date le circostanze create dalla guerra in Ucraina. Yoon ha vinto le elezioni con uno scarto di 247mila voti. Un’inezia per un Paese che conta oltre 51 milioni di abitanti. Forse è per questa ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 maggio 2022) Domani sarà il primo giorno di Yoon Suk-yeol alla Casa Blu. Costruita a Seul nel 1989 e caratterizzata dai tetti color cobalto, è la residenza del presidente della Repubblica delladel Sud. Yoon, 61 anni, ex procuratore generale, è stato eletto lo scorso marzo col partito People power party. Un nome piuttosto pop per uno schieramento conservatore. Ilpresidenteno ha atteso i canonici due mesi previsti dalla legge per insediarsi ufficialmente. E a cominciare da domani, dopo il giuramento, dovrà dettare la nuova agenda didelladel Sud, priorità assoluta date le circostanze create dalla guerra in Ucraina. Yoon ha vinto le elezioni con uno scarto di 247mila voti. Un’inezia per un Paese che conta oltre 51 milioni di abitanti. Forse è per questa ...

