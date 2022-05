Corbo: ''Osimhen? Una società di intelligenza media si pone il problema mi serve o meno?'' (Di lunedì 9 maggio 2022) A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Corbo, giornalista. Queste le sue parole: “A Napoli c’è un’anomalia perche tutte le decisioni vengono prese in base alla comvenienza. Una società normale, di intelligenza media ,si pone il problema Osimhen: mi serve o meno? Qual è il progetto per il prossimo campionato? E fino a che punto Osimhen può aiutarmi a raggiungere l’obiettivo? Le decisioni invece, a Napoli vengono prese in rapporto alle offerte e se arriva quella giusta, De Laurentiis vende pure la cucina di casa sua e questo non è il metodo che serve per vincere. I tifosi vogliono capire qual è il programma del Napoli, se è ambizioso e non vuol vedere ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio, giornalista. Queste le sue parole: “A Napoli c’è un’anomalia perche tutte le decisioni vengono prese in base alla comvenienza. Unanormale, di,siil: mi? Qual è il progetto per il prossimo campionato? E fino a che puntopuò aiutarmi a raggiungere l’obiettivo? Le decisioni invece, a Napoli vengono prese in rapporto alle offerte e se arriva quella giusta, De Laurentiis vende pure la cucina di casa sua e questo non è il metodo cheper vincere. I tifosi vogliono capire qual è il programma del Napoli, se è ambizioso e non vuol vedere ...

